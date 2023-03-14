هذا ما بحثته لجنة الزراعة مع البنك الدولي

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية بالتعاون مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لقاء في المجلس النيابي لعرض التحضيرات المتعلقة بمشروع التحول الزراعي- الغذائي لأجل التعافي الاقتصادي في لبنان"، برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن والنواب الاعضاء. كما حضر وفد فريق البنك الدولي.

بعد الاجتماع صدر البيان الآتي: استمعت اللجنة الى العرض الذي قدمه البنك الدولي ومكوناته، كما استمعت اللجنة الى وزير الزراعة والزملاء النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم وآرائهم.

واتفق على استكمال النقاش لاحقا، ضمن لقاءات متتابعة لكي يبنى على الشيء مقتضاه.