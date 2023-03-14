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لبنان

​وزير سابق يُنبّه: لا تُصدّقوا هذا الأمر

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:03
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صدر عن الوزير السابق محمد فنيش البيان التالي:

"تنبيهاً لكل من يتلقى اتصالاً من مدعٍ أنه مدير مكتبي أو أنه مكلفٌ من قبلي، يهمني أن أؤكد أن أي اتصال يتلقاه أي من الفعاليات الإجتماعية أو المالية أو الإقتصادية مدعياً صاحبه أنه يمثلني أو مكلفٌ من قبلي ويطلب فيه تبرع أو مساعدة لمريض أو محتاج هو منتحل صفة وكاذب، يمتهن الإحتيال وأتمنى على الأجهزة المعنية التي تقدمت أمامها عدة مرات بشكوى وادعاء ضد من يستغل اسمي لمثل هذه الأعمال الإحتيالية الاهتمام والإسراع بكشف هؤلاء ومحاسبتهم ووضع حد لإساءاتهم". 
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