نديم الجميل: ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف 14 آذار جديدة

غرد النائب نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف 14 آذار جديدة... قبل ما نتوحد مسلمين ومسيحيين ونطالب بكف يد ميليشيا ايران، وباستعادة لبنان سيادته من جديد، للنهوض والخروج من النفق المظلم. السلام لروح شهداء ١٤ آذار".

ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف #١٤_آذار جديدة... قبل ما نتوحد مسلمين ومسيحيين ونطالب بكف يد ميليشيا ايران، وباستعادة لبنان سيادته من جديد، للنهوض والخروج من النفق المظلم.



السلام لروح شهداء ١٤ آذار…#ونبقى pic.twitter.com/2ruPwaMFU1 — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 14, 2023 Advertisement