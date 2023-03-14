نديم الجميل: ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف 14 آذار جديدة

ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف #١٤_آذار جديدة... قبل ما نتوحد مسلمين ومسيحيين ونطالب بكف يد ميليشيا ايران، وباستعادة لبنان سيادته من جديد، للنهوض والخروج من النفق المظلم.
السلام لروح شهداء ١٤ آذار…#ونبقى pic.twitter.com/2ruPwaMFU1
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 14, 2023
ما في خلاص للبنان قبل ما نرجع نشوف #١٤_آذار جديدة... قبل ما نتوحد مسلمين ومسيحيين ونطالب بكف يد ميليشيا ايران، وباستعادة لبنان سيادته من جديد، للنهوض والخروج من النفق المظلم.
السلام لروح شهداء ١٤ آذار…#ونبقى pic.twitter.com/2ruPwaMFU1