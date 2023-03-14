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لبنان

هل تُعلّق المصارف إضرابها؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:42
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ هناك توجهاً لدى جمعية المصارف بتعليق اضرابها نهاية الاسبوع الحالي على ان تعاود العمل نهار الاثنين المقبل. 
 
 
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