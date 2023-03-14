السفير الخازن عن زيارة ميقاتي للفاتيكان: مهمّة جدّاً

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قال سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن "إن زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان مهمّة جدّاً، لتأكيد "العلاقات الجيّدة بين لبنان والكرسيّ الرسوليّ وللتواصل حول المسائل التي تهمّ الطرفين، وهي عديدة ومتنوّعة، منها ما يخصّ الشأن الإجتماعيّ والإقتصاديّ والمعيشيّ، ومنها ما يخصّ الشأن الدبلوماسيّ".وشدّد الخازن في حديثٍ لـ"لبنان 24"، على أنّ "لبنان بحاجة لدعم الفاتيكان على الصعد كافة، والفاتيكان من الأطراف التي دعمت لبنان منذ الأسابيع الأولى للأزمات التي لا تزال تعصف به، منذ أواخر العام 2019".أضاف أنّ "الفاتيكان كان من أوائل الداعمين للبنان بكافة الوسائل، ماديّاً عبر تبرعه بمبلغ من المال، من صندوقه الخاص، عندما بدأت الأزمة، إضافة إلى دعم القطاع التربويّ والإستشفائيّ، وهذه المساعدات وصلت إلى لبنان من خلال الفاتيكان مباشرة، أو عبر المؤسسات الخيريّة والإنسانيّة التابعة له".ولفت الخازن إلى أنّ "للفاتيكان دورا أساسيّا ومؤثّرا في الشأن الديبلوماسيّ، نظراً لعلاقاته الوطيدة مع عدد كبيرٍ من الدول المعنيّة في الشأن اللبنانيّ، مثل الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة الأميركيّة".وتابع أنّ "موقف الفاتيكان بات معروفاً كالدول المعنيّة بالشأن اللبنانيّ، عبر الإصرار على الإصلاح الذي يبقى العنوان الأبرز".وقال إنّ العنوان الآخر الذي يتمّ التشديد عليه في الفاتيكان والمجتمع الدوليّ هو أنّ يقوم لبنان بالمطلوب منه كيّ تكون المساعدات الخارجيّة مجديّة".وذكّر الخازن أنّ "الفاتيكان هو الطرف الوحيد في العالم الذي يدعم ومستعدّ أنّ يدعم من دون أيّ مقابل، وهناك حرص من قبله على جميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين في موضوع العيش المشترك والتعدّدية والإنفتاح والحريّات".