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لبنان

في ذكرى 14 آذار... ماذا قال باسيل؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 07:11
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كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":
 
"14 آذار كانت بداية إستعادة الحرية والسيادة والإستقلال.
ب٢٠٠٥ استعدناهم بعد نضال صعب،بس تبين أن الحفاظ عليهم أصعب!
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لأن الحرية منقوصة لما بتقبل حدا يفرض عليك شي، والإستقلال مش ناجز لما ماليتك مرهونة،والسيادة مش كاملة لما القرار الحر مفقود.
منلتقى بمؤتمرنا ٢٦،٢٥،٢٤ آذار لنحكي أكثر".
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