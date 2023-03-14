في ذكرى 14 آذار... ماذا قال باسيل؟

كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":

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"14 آذار كانت بداية إستعادة الحرية والسيادة والإستقلال.ب٢٠٠٥ استعدناهم بعد نضال صعب،بس تبين أن الحفاظ عليهم أصعب!لأن الحرية منقوصة لما بتقبل حدا يفرض عليك شي، والإستقلال مش ناجز لما ماليتك مرهونة،والسيادة مش كاملة لما القرار الحر مفقود.منلتقى بمؤتمرنا ٢٦،٢٥،٢٤ آذار لنحكي أكثر".