"التربية" تضع خطاً هاتفياً للراغبين بإبلاغ شكواهم إلى الوزارة

دعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي المواطنين الراغبين بإبلاغ شكواهم إلى الوزارة، إلى الاتصال على الرقم 01772000 من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، حيث يتم نقل شكواهم إلى المسؤولين في الوزارة لمتابعتها.

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