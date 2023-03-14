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لبنان

بو حبيب استقبل وفدا من مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان

Lebanon 24
14-03-2023 | 07:42
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين وفدا من مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان ( فورس تاسك فور ليبانون) برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل.
بعد اللقاء تحدث الوزير بوحبيب الذي أعلن ان زيارة الوفد هي  لتشجيع اللبنانيين والمسؤولين على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واقرار الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يعود لبنان الى ما كان عليه . 
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اضاف بوحبيب : كما بحثنا في موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، و قضية صندوق النقد الدولي وملف النزوح السوري لانهم سند قوي لنا في هذا الملف. 


بدوره تحدث السفير السابق إدوارد غابرييل الذي قال:
اشكر الوزير على دعوته لنا اليوم ، تاسك فورس فور ليبانون اليوم في لبنان لاننا قلقون جدا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ، وقد لمسنا معاناة الشعب اللبناني ومعاناته في تدبير معيشته من خلال لقاءاتنا التي أجريناها في ظل عدم توفر الكهرباء والمياه وكل مقومات العيش ، وفي ظل الركود الاقتصادي المتردي لا يمكن للمواطنين اللبنانيين ايجاد الوظائف.
جئنا لنستطلع سُبل دعمكم لمساعدة الشعب اللبناني  وقد التقينا اليوم  قائد الجيش العماد جوزيف عون وتحدثنا عن السيادة على كامل الاراضي اللبنانية وحماية هذه الاراضي، و نرى ان الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد جدا بمساعدة الولايات المتحدة ليس فقط في موضوع الامن وحفظ الاستقرار ولكن ايضا في موضوع مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد تلقينا تقريرا جيدا  عن هذا الموضوع من قِبل قائد الجيش .
اضاف : عقدنا اجتماعا جيد جدا مع الوزير بو حبيب وهو صديق قديم لتاسك فورس فور ليبانون ، وقد ساعد الجالية اللبنانية على  توحيد صفوفها لدعم لبنان يوم كان سفيرا للبنان في واشنطن ، واشكر الوزير بو حبيب لدعمه تشكيل مجموعة تاسك فورس فور ليبانون . وقد اجرينا محادثات متينة جدا حول اهمية ان تتلاقى الجهود لصالح هذا البلد  وتأمين حاجات الشعب ووضع الخلافات جانبا والسير باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وهذا  يحتاج الى تسوية بين جميع الاطراف وان يجدوا مرشحا يخدم  مصلحة لبنان كما يتطلب الوضع ايضا ان تقوم مؤسسات الدولة والبرلمان بوضع الاصلاحات المناسبة . وبوجود هذه السلة من الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدةالولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان 
كما تحدثنا عن أهمية تنمية القطاع العام بالتوازي مع قطاع التربية ليتمكنا من القيام بمهامهما  على اكمل وجه.

نائب وزير خارجية تشيكيا
واستقبل الوزير بوحبيب النائب الاول لوزير خارجية جمهورية تشيكيا جيري كوزاك وتم البحث في العلاقات الثنائية  والتطورات الاقليمية.
وشكر بو حبيب لتشيكيا على مساعداتها التي تقدمها للبنان خصوصا المساعدات لمستشفى رفيق الحريري .
كما تم البحث في موضوع النازحين واكد كوزاك على موقف تشيكيا لاهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم على ان تكون طوعية و تفهم بلاده لموقف لبنان من هذه القضية.
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