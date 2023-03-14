توقيف مطلوب للقضاء بجرم سرقة وترويج وتعاطي مخدّرات... ماذا ضُبط بحوزته؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2-3-2023 من توقيف مطلوب للقضاء وذلك في بلدة تول، ويُدعى:- ع. ا. (من مواليد عام 1994، لبناني)وضبطت بحوزته كميّة من مادتَي الكوكايين وحشيشة الكيف.وهو مطلوب بجرم سرقة وترويح وتعاطي مخدّرات، كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.