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لبنان

توقيف مطلوب للقضاء بجرم سرقة وترويج وتعاطي مخدّرات... ماذا ضُبط بحوزته؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 07:48
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2-3-2023 من توقيف مطلوب للقضاء وذلك في بلدة تول، ويُدعى:
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- ع. ا. (من مواليد عام 1994، لبناني)

وضبطت بحوزته كميّة من مادتَي الكوكايين وحشيشة الكيف.

وهو مطلوب بجرم سرقة وترويح وتعاطي مخدّرات، كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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