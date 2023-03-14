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لبنان

الجيش: توقيف 365 شخصا حصيلة التدابير الأمنية خلال شباط الفائت

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:13
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط 2023، تم توقيف 365 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها: الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات 63 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات".
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