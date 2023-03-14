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لبنان

حميه استقبل وفدا من مخاتير بلدات سير الضنية والنائب ناصر

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:23
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، وفدا من مخاتير بلدات سير الضنية (القمامين - جيرون - دبعل - بيت حاويك - قرحيا - بطرماز) يرافقهم رئيس جمعية "أجياد لأجل الإنسان" في قضاء المنية الضنية وليد ناصر.
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ورحب الوزير حميه، بالوفد مؤكدا "أن منطقة عكار والمنية الضنية وعموم منطقة الشمال تعد من الأولويات لدى وزارة الأشغال العامة والنقل وخصوصا في الملفات التي تعنى بها الوزارة، سيما صيانة الطرق"، لافتا الى أنه سبق للوزارة بأن أعدت لائحة بأسماء طرق المنطقة وأرسلتها إلى مجلس الإنماء والإعمار للعمل على صيانتها وذلك من قرض الطرق والعمالة المقدم من البنك الدولي.
 
بدوره، الوفد أشاد بالاهتمام الذي يبديه الوزير حميه بتلك المنطقة وبخاصة في ملف صيانة طرقها، لافتا إلى أن "هذه الأخيرة هي في أمس الحاجة إلى الصيانة وبأقصى سرعة ممكنة كونها لم تجر عليها هذه الأعمال منذ مدة طويلة".
 
كما استقبل حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، النائب  الدكتور حيدر ناصر، حيث استعرض معه أخر التطورات العامة في البلاد ، كما تم تناول البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تهم منطقة الشمال وطرابلس ولاسيما منطقة جبل محسن.

وشدد الوزير حميه خلال اللقاء على أن "الوزارة لن تألو جهداً في تسخير كل امكاناتها المتاحة لخدمة الاهل في الشمال وخصوصاً في منطقة جبل محسن "، مؤكداً في هذا الإطار، أن "التعاون قائم مع الهيئة العليا للاغاثة لمسح الأبنية الآيلة للسقوط وفق قرارات اللجنة الوزارية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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