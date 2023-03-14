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لبنان

ما حقيقة العثور على كنز مدفون في سوق دوما؟ (صورة)

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:22
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أكد رئيس بلدية دوما أسد عيسى أن "الخبر الذي يتم التداول به في وسائل اليوم عن العثور على كنز مدفون أثناء أعمال الحفر في سوق دوما هو خبر غير صحيح".
 
وأشار إلى أن "الأعمال الجارية لترميم السوق القديم في البلدة كشفت عن أوان فخارية هي كناية عن خواب كبيرة الحجم وهي فارغة وخالية من أي محتويات. وقمنا بتوقيف الأعمال وإبلاغ المديرية العامة للآثار التي ستكلف خبراء مختصين للكشف على المكتشفات غدا".
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مراسلة"الجديد": العثور على جرات من الفخار تعود الى عهود قديمة في سوق دوما القديم أثناء عمليات الحفر وقد تحتوي على ذهب
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