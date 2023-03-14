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لبنان

هذا ما كشفه جميل السيد بعد تخطي الدولار المئة الف!

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:32
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 ادلى النائب جميل السيد بتصريح في المجلس النيابي قال فيه: "يتم في لجنة الادارة والعدل درس مشروع قانون يتعلق بالمودعين، والدولار وصل الى مئة الف ليرة. منذ اسبوعين اوقف القضاء والاجهزة الامنية الصرافين الذين يعتبرونهم يلعبون بالدولار، كان الدولار يومذاك ب 60 الف ليرة. هؤلاء الصيارفة مازالوا في السجون والدولار اصبح بمئة الف ليرة، يعني ان الاساسيين الذين يسيرون بلعبة الدولار مازالوا خارج السجن، والصغار الذين في السجن هم عبارة عن سماسرة لا يتعدى دورهم اكثر من ان يتم تكليفهم من بعض الشركات الكبيرة التي تتعامل مع مصرف لبنان وان تشتري الدولار من السوق، كما ان الحرب موجودة بين المصارف والقضاء على مسألة الدعاوى. وبالتالي نحن في حلقة مفرغة، والدولار لا  حدود له طالما لم تسير آلية فتح المصارف وتغيير سياسة مصرف لبنان وفي نفس الوقت بداية الحل السياسي".
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واشار السيد الى "ان الثنائي الشيعي دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية، والزميل ميشال معوض مرشح في عدة جلسات، واعتقد ان فرقاء آخرين سيترشحون لان رئيس الجمهورية هو بداية الحل، وانطلاقا من ذلك يتم ايجاد حل و صيغة سياسية "تلمّ" هذه الفوضى القائمة وهي فوضى مالية اجتماعية معيشية الى حد ما وبعضها فوضى امنية وخدماتية".

واكد ان وضع حد للفوضى لن يتم الا بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار".

وقال: "في ظل وضوح بعض المرشحين، فان على الاطراف الاخرى ان تقدم اسماء مرشحيها وتأتي الى الجلسة ونجلس سويا ونأخذ وقتا ونعقد جلسات متعاقبة للوصول الى نتيجة، فلا يعطل احد النصاب مسبقا ولا يفرض شروطا، ولنقم بعملية متكاملة. وبدون هذا السقف السياسي نحن على اعتاب انفجار لا تحمد عقباه".
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