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لبنان

تحطيم وتخريب محتويات الحديقة العامة في بقسطا

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:40
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 أقدم مجهولون على تخريب محتويات الحديقة العامة التابعة لبلدية بقسطا حيث تم تكسير وخلع والعبث بكل الموجودات.

وأشارت بلدية بقسطا الى انها "ستقوم برفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة ليتم توقيف المعتدين ومحاسبتهم"، وطلبت البلدية من "الأهالي والسكان وكل من لديه أي معلومات عن هذا الموضوع التواصل معها". (الوكالة الوطنية)     
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المصدر: الوكالة الوطنية
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