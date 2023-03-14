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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع 3 نواب

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:52
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب ميشال معوض وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة في البلاد. 
وبحث وزير الدفاع  مع النائب غسان عطالله  في الأوضاع العامة وآخر المستجدات. 
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كما تناول مع النائب احمد الخير  التطورات على الساحة الداخلية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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