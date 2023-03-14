وزير الدفاع عرض الاوضاع مع 3 نواب

Advertisement

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب ميشال معوض وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة في البلاد.وبحث وزير الدفاع مع النائب غسان عطالله في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.كما تناول مع النائب احمد الخير التطورات على الساحة الداخلية.