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لبنان

قائد الجيش اكد امام فريق العمل الأميركي من أجل لبنان استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:12
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابريال، واطّلع أعضاء الوفد على المهمات التي يقوم بها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره، والصعوبات التي يمر بها في ظل الأزمة الحالية وسبل مساعدته لتخطيها. كما نوهوا "بصمود المؤسسة العسكرية ومواصلتها تنفيذ مهماتها باحتراف ومهنية رغم التحديات"، مؤكدين "ضرورة استمرار دعمها والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الراهنة".
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من جهة أخرى، قدر العماد عون "المساعدات الأميركية للجيش ودورها الأساسي في تخفيف وطأة الأزمة عنه"، مؤكداً" استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية".
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