سامي الجميّل التقى محفوض ووفداً من الرهبانية اللبنانية

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه المدبران العامان الاب ميشال ابوطقة والأب طوني فخري ، في حضور اعضاء المكتب السياسي ليناجلخ، زينة حبيقة وغسان ابو جوده ،وقد جرى في خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة وسبل الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها لبنان"، وفق مكتبه الاعلامي.

Advertisement