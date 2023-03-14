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لبنان

إشكال وإطلاق نار بين موظفي أحد أصحاب المولّدات وعمال... هل من إصابات؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في محلة شارع الراهبات في طرابلس، بين موظفي أحد اصحاب المولدات في المنطقة، وعمال تركيب انارة تابعين لاحدى الجمعيات.

وقد تطوّر الإشكال الى اطلاق نار في الهواء من دون تسجيل اصابات.
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