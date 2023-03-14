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لبنان

مخفر جبيل اوقف سوريا يصطاد الطيور بواسطة الشباك

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:35
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: "بناءً على شكوى من إحدى الجمعيّات البيئيّة، أوقف عناصر مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، في بلدة عمشيت، شخصاً يقوم بصيد الطيور بواسطة الشباك، وهو من أخطر أنواع الصيّد البرّي ويُحدِث خللا بيئياً، ويدعى:
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-    ك. ع. (من مواليد عام 1983، سوري الجنسية)
وقد أوقف لمدّة /48/ ساعة، وضبط الشباك، وتمّ تركه لقاء سند إقامة بعد أن تعهد بعدم تكرار المخالفة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 كذلك، نُظِّمَ محضر ضبط إداري بحق المذكور".

 
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