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لبنان

تعميم أوصاف جثة طفل مجهول الهوية صدمته سيارة عند تقاطع برج المر

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
 
"بتاريخ 11-3-2023 تعرض طفل مجهول الهوية، عمره حوالى /8/ سنوات، لحادث صدم عند تقاطع برج المر، ما أدى إلى وفاته. وهو أسمر البشرة، أسود الشّعر، نحيل البنية، طول قامته /120/ سنتم تقريبا.
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تم نقل الجثة الى براد مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئا، إبلاغهم الحضور إلى مفرزة سير بيروت الأولى في وحدة شرطة بيروت، تمهيدا لاستلام الجثة، أو الاتصال على الرقم: 395888-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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