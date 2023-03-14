توضيح من المطران بو نجم: هذه المعلومات غير دقيقة

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صدر عن راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم البيان التالي:"إنّ الأسماء التي يجري تداولها مؤخّراً في الإعلام، على أنّها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك الراعي، فإنّ هذه المعلومات غير دقيقة، لأنّ غبطته لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسميّة من قبل بكركي، إذ إنّ هناك أسماء خارج الأسماء المتداولة.فاقتضى التوضيح".