إرتفاع كبير بأسعار المحروقات... هكذا أصبح ثمن صفيحة البنزين

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 45000 ليرة لبنانية، والـ98 اوكتان 46000 ليرة لبنانية، والمازوت 43000 ليرة لبنانية، والغاز 31000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 اوكتان: 1816000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 اوكتان: 1859000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1723000 ليرة لبنانية.- الغاز: 1224000 ليرة لبنانية.