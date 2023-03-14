اجتماع برئاسة كلاس بحث في تطبيق السياسة الشبابية وخطة العمل التنفيذية

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ترأس وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس اجتماعا موسعا حضره الدكتور زياد ميقاتي مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لشؤون التعاون الدولي، وجورجيا فاريسكو مديرة قسم اليافعين والشباب في "اليونيسف" وعبير أبو زكي اختصاصية تنمية ومشاركة الشباب واليافعين في اليونيسف، وكمال شيا رئيس جمعية "مسار" ورانيا السبع أعين المديرة التنفيذية للجمعية وسكرتاريا منتدى الشباب حول السياسات الشبابية.وحضر الاجتماع من الوزارة رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.تحدث الوزير كلاس، فشدد على أهمية وضع الأطر العملية لتطبيق السياسة الشبابية وخطة العمل التنفيذية المنبثقة عنها والتي أقرها مجلس الوزراء، وإطلاق ورشة تنفيذية تركز على تكثيف استفادة الشباب من الخطة والبرامج الناتجة عنها.ونقل كلاس عن رئيس الحكومة قوله:" أن موضوع الشباب عموما وتنفيذ السياسة الشبابية خصوصا، وبالأخص منها خطة العمل التنفيذية هو رأس سلم الأولويات بالنسبة الى الحكومة، بإعتبار أن الاهتمام بالشباب واحتياجاتهم وهمومهم ومشاكلهم هو المسألة الأهم في مستقبل الوطن".وناقش المجتمعون السبل الآيلة الى وضع خطة العمل التنفيذية للسياسة الشبابية موضع التنفيذ وتوزيع المهام وضرورة تشكيل لجنة وزارية متخصصة تضم جميع الوزارات المعنية ولجنة أخرى تنفيذية تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة وخصوصا الشباب.وتم الاتفاق أيضا على وضع لائحة بالبرامج والأنشطة المنوي تنفيذها وتوزيع المهام والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ وتحديد مروحة الممولين والمستفيدين وتعميم الفائدة على كل الأراضي اللبناني، ولكل فئات الشباب.