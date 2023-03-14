تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 100000 و100500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 98900 و99300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، ليرتفع في فترة الظهيرة ويصل إلى الـ100 ألف ليرة.

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