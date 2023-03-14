محاضر ضبط بحقّ 3 أفران... ما السبب؟ (صور)

تابعت مصلحة الاقتصاد في الجنوب دورياتها في مناطق العاقبية والصرفند والغازية وصيدا حيث شملت الجولة افران الخبز والسوبرماركت والملاحم، وتم تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق افران خبز لم تلتزم بالوزن الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد. وتم اخذ تعهدات خطية من السوبرماركت بعدم بيع ربطات خبز مخالفة للوزن الرسمي.

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