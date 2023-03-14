فرنجية استقبل السفير المصري وبحثا في المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي في حضور السيد أنطوان مرعب. وكان بحثٌ معمّق في المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب بيان لمكتب فرنجية.

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