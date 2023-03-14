المكاري تابع ونظيره الكويتي تفعيل العلاقات الاعلامية بين البلدين

التقى وزير الاعلام المهندس زياد المكاري في الكويت، نظيره وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشوؤن الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري، وبحثا في العلاقات الثنائية، ولا سيما منها الاعلامية بين وزارتي اعلام البلدين والمؤسسات التابعة لهما، وضرورة تفعيلها لما فيه مصلحة لبنان والكويت.

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