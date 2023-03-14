المرتضى بحث مع وفد "المنتدى الاجتماعي" في اقامة فعالية ثقافية في الناقورة

بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام في مكتبه في قصر الصنائع اليوم مع وفد المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية "سفينة المحبة والسلام "برئاسة السيدة اسيا قاسم التحضيرات الجارية لتنظيم فعالية ثقافية حاشدة في شهر أيار المقبل برعاية الوزير المرتضى في منطقة الناقورة جنوب لبنان وبحضور شخصيات ثقافية عربية واجنبية من اجل تسليط الضوء على الواقع الثقافي اللبناني ودوره الريادي في المنطقة.

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كذلك إستقبل المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع كلا من رئيسة جمعية "فيا" السيدة سيلينا رحال وعضو الجمعية السيدة ديانا ابو الحسن واستشاري قسم المناصرة والحماية القضائية في جمعية "حماية " السيدة باسمة روماني، حيث تم التداول في شؤون مرتبطة بموضوع حماية الطفل ومشروع تعديل القانون رقم 422 (قانون حماية الاحداث) من اجل اضافة بعض المواد المتعلقة بحماية الطفل .

ووعد الوزير المرتضى باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.