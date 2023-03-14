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لبنان
شيخ العقل التقى القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي
Lebanon 24
14-03-2023
|
11:45
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة، في بيروت اليوم، القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور. وتخلل اللقاء البحث في عدد من المسائل الإسلامية والوطنية العامة.
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وترأس أبي المنى اجتماعا للجنة الأوقاف في المجلس المذهبي.
وكذلك، أجرى اتصالا بالمحامي كامل مزهر، مطمئنا إلى صحة والده القاضي رشيد مزهر.
وكان شيخ العقل اجتمع في منزله في شانيه مع أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي وعضوي المجلس الشيخين حسين عبد الخالق وفادي العطار.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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