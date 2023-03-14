Advertisement

لبنان

اللجنة المنبثقة عن الإدارة والعدل أدخلت تعديلات على مواد في قوانين القضاء الإداري

Lebanon 24
14-03-2023 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1047310-638144126285463777.jpg
Doc-P-1047310-638144126285463777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري اليوم، جلسة الأولى والنصف ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين أشرف بيضون وحليمة قعقور.
Advertisement

كما حضر عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضيان فاطمة ماجد ومحمد فواز.

وتابعت اللجنة "درس اقتراحات القوانين المذكورة وتناولت المواد المتعلقة بتكوين مجلس شورى الدولة وتفويض الصلاحيات، إضافة إلى الغرف القضائية والإدارية التي يتألف منها المجلس.

وبنتيجة المناقشة والتداول، أدخلت اللجنة تعديلات عدة على عدد من المواد.

ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
06:00 | 2023-03-16
05:49 | 2023-03-16
05:30 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website