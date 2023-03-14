سلسلة لقاءات لوزير التربية.. وبروتوكول تعاون مع وزارة التربية العراقية

Advertisement

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف على رأس وفد من البعثة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومنسق عام المناهج التربوية في المركز التربوي جهاد صليبا والمستشار الإعلامي البير شمعون، وتناول البحث التحضيرات لزيارة الوزير إلى مقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل والملف الذي يحمله إلى الاتحاد حول خطة وزارة التربية ودعم تطبيقها والحاجات الملحة للوزارة لمتابعة التعليم للجميع.ثم استقبل الحلبي النائب الدكتور حسين الحاج حسن يرافقه عضو التعبئة التربوية ل"حزب الله" الدكتور يوسف البسام في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود ، وكانت متابعة للقضايا التربوية في منطقة بعلبك الهرمل وسبل تلبية حاجاتها.كذلك استقبل الحلبي وفدا من وزارة التربية العراقية ضم مستشار الوزارة الدكتور علاء عبد الحسن الزغيبي ومدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر ووفدا من كبار موظفي السفارة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وأمينة سر المعادلات ما قبل الجامعية أمل شعبان، ووقع الحلبي أمام الوفد العراقي بروتوكول التعاون بين الوزارتين اللبنانية والعراقية الذي يشكل إتفاق إطار لتنظيم المصادقات والمعادلات لمعاملات الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية وتسريع هذه الخدمة.وقد نقل الوفد العراقي نسختي الإتفاق إلى بغداد ليصار إلى توقيعهما من جانب الوزير العراقي، ومن ثم تعاد نسخة اصلية إلى لبنان موقعة من الجانبين ليصبح الإتفاق نافذا وتتولى الإدارة تنفيذه.