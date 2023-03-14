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لبنان

بعد ارتفاع الدولار.. كم أصبح سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 11:58
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حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:
ربطة الخبز المتوسطة 815 غراما بـ 37000 ليرة.
ربطة الخبز الكبيرة 1032  غراما بـ45000 ليرة.
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الخبز

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