شكاوى من وزارة الدفاع ضد المؤسسات السياحية في الوزاني.. والنيابة العامة تتحرك

قامت القوى الامنية باقفال كل المؤسسات السياحية على نهر الوزاني وختمها بالشمع الاحمر بمرافقة وزارة السياحة وبأمر من النيابة العامة التمييزية وعند مراجعة النائب علي فياض الجهات المعنية بالموضوع، اوضحت أن شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع ضد المؤسسات السياحية بتهمة التعرض لمجرى نهر الوزاني، في حين أن التهمة التي جرى بها الاقفال بايعاز من النيابة العامة هي تسوية الوضع غير القانوني للمؤسسات، علما أنه لم يجر التحقيق مع هذه المؤسسات لمعرفة وضعيتها القانونية لأن قسما منها يمتلك تراخيص سنوية بالعمل، وهناك ست مؤسسات أخرى تقدمت بملفاتها إلى وزارة السياحة لتسوية اوضاعها من دون أن تبادر الوزارة إلى البت بهذه الملفات نتيجة التعثر في الإدارة العامة. ويشار إلى أن المؤسسات السياحية المتواجده على النهر تقوم سنويا بتنظيف مجرى النهر بعد انقضاء فصل الشتاء بعد اعلام مخابرات الجيش واخد موافقتها وحضور اليونيفيل أثناء عمليات التنظيف.

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