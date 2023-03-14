إرشادات هامّة من "الأبحاث العلمية الزراعية" للمزارعين

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق، Lari، في بيان، ان "الامطار تستمر مبدئياً مساء اليوم ونهار غد الاربعاء 15/3 وتتوقف الخميس 16/3 والجمعة 17/3 لتعود السبت 18/3 والاحد 19/3 والاثنين 20/3، لذا على المزارعين الاستفادة القصوى من هذه الامطار ومتابعة رش الاسمدة دون الاكثار منها يومي 16 و17 آذار".

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