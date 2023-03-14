إرتفاع جديد... إليكم سعر دولار "صيرفة"

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

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بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /30,000,000/$ ثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 78000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.