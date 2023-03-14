الراعي التقى وفداً من "لبنان القوي".. هذا ما تناوله البحث

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي، في بكركي، وفدا من تكتل "لبنان القوي" ضم، النواب: سيزار أبو خليل، إدغار طرابلسي، نقولا الصحناوي وجورج عطالله، في زيارة عرض خلالها أعضاء الوفد عددا من المواضيع، أبرزها انتخابات بلدية بيروت.

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بعد اللقاء، قال الصحناوي: "أطلعنا غبطته على مشروع القانون المعجل المكرر، الذي قدمناه لضمان المناصفة في بلدية بيروت. لقد أصبحنا على مقربة من الانتخابات البلدية، والظروف تشير إلى أن المناصفة في خطر".



أضاف: "نقوم بجولة على كل المسؤولين الروحيين والسياسيين لندعم فكرة المناصفة بالقانون، والفكرة التي قدمناها هي أن تتقسم بيروت إلى دائرتين، كما في الانتخابات النيابية، وأن تنتخب كل دائرة 12 عضوا في المجلس البلدي. تفهم غبطته الفكرة، وهو داعم لها، واتفقنا على التواصل للوصول إلى الإستحقاق على أمل اقناع جميع الشركاء في البلد".







والتقى الراعي الرئيس الأسبق للصندوق المركزي للمهجرين الدكتور شادي مسعد، الذي أكد "ضرورة إتمام الاستحقاق الرئاسي وانتظام الوضع السياسي والدستوري في البلاد"، وقال: "إن التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يعني المزيد من تدهور الأوضاع على كل الصعد، لا سيما على الصعيد المعيشي للمواطن اللبناني".



أضاف: "نعول على حكمة سيدنا، ولنا ملء الثقة بتوجيهاته وخطواته. عرضنا الوضع القائم حاليا، وكان توافق على أن الحوار ضروري لإيجاد مخرج واتخاذ خطوات اضافية لتنشيط الحركة السياسية للوصول إلى حل في أقرب وقت ممكن".



وأشار إلى أن "لبننة الاستحقاق الرئاسي هي الطريق الأسلم لانتخاب رئيس جديد للبلاد".





ومن زوار الصرح وفد من الهيئة الإدارية في "الأكاديمية الديبلوماسية الدولية"، ضم رئيس الأكاديمية الدكتور عمر الحلوة والبروفسور خالد الخير والدكتور باسم عساف، الذين عرضوا نشاط الأكاديمية وهدفها "بتهيئة الطلاب الجامعيين لدخول العالم الديبلوماسي".