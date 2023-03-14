بالأرقام.. هذا جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "96 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1233232، كما تم تسجيل حالة وفاة".

Advertisement