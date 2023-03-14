دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 101200 و101700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 100000 و100500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.