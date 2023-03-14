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لبنان

فور تقاعده... من هو الرئيس العربيّ الذي زاره عباس ابراهيم؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:26
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أفادت معلومات "الجديد" أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل المدير السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في دمشق فور احالته على التقاعد. 
 
وتابعت المعلومات أن "دمشق كلفت سفيرها السابق في لبنان علي عبد الكريم علي متابعة ما يعرف بالملف اللبناني". 
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إبراهيم

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