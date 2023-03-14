مقدمات نشرات الأخبار المسائية.. ماذا جاء فيها اليوم؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



في تطور لافت، أعلن الجيش الأميركي منذ بعض الوقت في بيان عن "اصطدام طائرة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود". وزارة الدفاع الأميركية-البنتاغون أعلنت أن الحادث حصل لدى اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أميركية. واعتبرت أن "الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تسفر عن سوء تقدير وتصعيد غير مقصود" وأضافت اننا "أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية".

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إقليمياً، إدارة طيران المملكة العربية السعودية أضافت مدينة مشهد في إيران الى لائحة رحلاتها الجوية، والجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت استئناف رحلاتها الجوية إلى السعودية.

ومن دون انتظار لقاء وزيري خارجية البلدين فرحان-عبداللهيان تباعا" بدأت تتظهر بعض نتائج فرعية لاتفاق بكين السعودي الايراني الذي تم في العاشر من آذار والذي احتضنته الصين ووقعت عليه أيضا" الى جانب توقيعي ايران والسعودية. وضمن النتائج العملية الأولى عودة تبادل الرحلات الجوية بعد غياب 6 أعوام.. مجلس الوزراء السعودي أمل في بيانه اليوم بمواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

محلياً، محاولات حثيثة لكسر دائرة التعطيل والانتقال تدريجا من كفة التشاؤم الى كفة التفاؤل في ميزان الرئاسة الاولى وذلك بناء" على سلم أجواء الهزة الايجابية التي أحدثها الاتفاق الديبلوماسي السعودي الايراني وترقب تردادتها في المرحلة المقبلة كما هناك "وضعية مراقبة" لمروحة التحركات الديبلوماسية العربية والاجنبية في لبنان. في وقت نقل عن مصدر نيابي أن الحركة المتجددة لكل من السفير السعودي والسفيرة الاميركية وموفدين اوروبيين وعرب تندرج في إطار استطلاع متقدم لفرصة انتخاب رئيس للجمهورية.. ولقد أفيد أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف ستزور لبنان في الاسبوع الأخير من هذا الشهر وتلتقي الرئيس بري والرئيس ميقاتي وعددا" من الشخصيات..

وفي هذا الاطار الدبلوماسي، يواصل السفير السعودي جولته على القيادات اللبنانية فيما اضطلع الامين العام لجامعة الدول العربية بجولة على المسؤولين على هامش مشاركته في مؤتمر تنموي..

وفي موازاة الحركة السياسية بدا اللبنانيون المقهورون في حالة استسلام لواقعهم المرير مع تقهقر تاريخي لليرة اللبنانية.. وبلوغها المئة الف مقابل الدولار الواحد في سوقه السوداء.

وفيما عاودت المصارف اضرابها في انتظار الحلول القانونية أو التشريعية لإنهاء الكباش المصرفي القضائي سجل اليوم اضراب بعض المدارس الخاصة..

وعلى المسار القضائي-المالي، من المقرر ان يتم غدا استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور الوفد القضائي الاوروبي وبإدارة القاضي شربل بو سمرا مع عودة الوفد مرة ثانية الى بيروت.. وفي باريس يحضر لبنان غداً عبر هيئات اقتصادية لبنانية تشارك في مؤتمر المؤتمر الاقتصادي الفرنسي-العربي.

تفاصيل النشرة نبدأها من زيارة أبو الغيط ولقائه الرئيس بري ثم الرئيس ميقاتي وتأكيده أن انتخاب رئيس للجمهورية مسألة وقت.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



مقر الرئاسة الثانية يبدو في هذه الأثناء كخلية نحل لا تهدأ من حيث المشاورات والحوارات بشأن لائحة طويلة من العناوين من ضمنها الإستحقاق الرئاسي.

فبعد السفيرين السعودي والأميركية بالأمس حط اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عين التينة حيث أعلن في دردشة مع الصحافيين أنه سيكون للبنان رئيس وأن المسألة مسألة وقت داعيا إلى الإسراع بهذه الخطوة لأن الأمور خطرة.

أحد أوجه هذه الخطورة يعثر عليه في الميدان المالي والنقدي حيث سجلت العملة انهيارا تاريخيا بعدما تجاوز سعر دولار السوق السوداء مئة ألف ليرة وانسحبت تداعياته ارتفاعات مماثلة في اسعار المواد الأساسية ولا سيما المحروقات. ويأتي هذا الإنهيار رغم التعاميم والقرارات الأخيرة لمصرف لبنان.

كما يأتي متزامنا مع إقفال المصارف أبوابها مجددا اعتبارا من اليوم في إضراب تعزوه إلى عدم إلغاء الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لكن معلومات ترددت عن توجه جمعية المصارف لتعليق إضرابها نهاية الأسبوع الجاري.

إضراب آخر أضيف إلى لائحة التحركات الإحتجاجية على الواقع المعيشي وشمل اليوم اساتذة المدارس الخاصة غداة عودة زملائهم في القطاع الرسمي إلى صفوفهم على نطاق واسع.

على المستوى المصرفي الأميركي ثمة مخاوف من انضمام بنوك أخرى إلى سجل المصارف المتعثرة بعد أزمة (بنك سيليكون فالي).

في هذا الشأن حذرت نيويورك تايمز من أن الذعر المصرفي قد يصيب البنوك التي تتمتع بصحة جيدة.

واللافت اليوم رصد موجة تراجع في الأسواق المالية والبورصات واسهم البنوك حول العالم وصولا إلى أسعار النفط التي واصلت هبوطها.

أما روسيا فقد أكدت ألا خطر على قطاعها المصرفي جراء أزمة المصارف الأميركية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



أيها اللبنانيون: مبروك! الدولار الواحد أصبح يساوي مئة ألف ليرة لبنانية وأكثر، في حين أن السلطات المعنية نائمة نومة أهل الكهف وساكتة كأن الأمر لا يعنيها! نفهم أن حاكم مصرف لبنان منشغل بجلسة الإستماع التي ستجرى معه غدا من قبل محققين أوروبيين في قصر العدل في بيروت. لكن ما لا نفهمه سبب غياب رئيس الحكومة ووزير المال عن السمع والنظر، كأن ارتفاع سعر الدولار يحصل في بلد آخر، أو حتى كأنه لا يحصل أبدا! فهل من الضروري أن نذكر الرئيس ميقاتي والوزير الخليل أنهما تسلما السلطة قبل سنة ونصف السنة وكان الدولار لا يتجاوز الثمانية عشر ألف ليرة، فيما تخطى المئة ألف ليرة اليوم؟ ومع ذلك فإنهما ليسا مهتمين بمصارحة اللبنانيين بما يحصل، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أنهما يملكان خطة ما لمعالجة الملف الملتهب. فميقاتي منشغل بزيارته إلى الفاتيكان، فيما الخليل منشغل بكيفية زيادة الضرائب على اللبنانيين، والمتوجبات، والإستحقاقات! فهل هذا هو الإنقاذ الذي بشرتنا به حكومة الإنقاذ؟

رئاسيا، أمران متلازمان حصلا في يوم واحد ما أثار أكثر من علامة استفهام. السفير السعودي غادر لبنان فجأة في زيارة إلى بلده، كذلك الأمر بالنسبة إلى السفير الإيراني. فهل الزيارتان مجرد مصادفة؟ أم أن حكومتي البلدين إستدعتهما للتشاور، وربما لإعطاء تعليمات جديدة في ما خص الإستحقاق الرئاسي، إنطلاقا من الإتفاق السعودي الإيراني الذي عقد برعاية صينية؟ حتى الآن لا أجوبة قاطعة عن السؤالين، والإنتظار يبقى سيد الموقف.

في السياق نفسه تردد أن الزيارة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بها إلى السعودية لم تعد بعيدة، ولاسيما بعد زيارة السفير الوليد البخاري له بالأمس. لكن اللافت أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال يؤجل مؤتمره الصحافي أو إطلالته التلفزيونية. فما السبب؟ وهل يعني هذا أن فرنجية غير مطمئن إلى الأجواء المحيطة بالإستحقاق الرئاسي، لذلك لا يزال يفضل تأجيل إعلان ترشيحه؟







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



إلى محطة المئة الف ليرة وصل الدولار الاسود، فيما اصحاب القلوب والعقول السوداء عند قرارهم بنحر الليرة وتدمير البلد واقتصاده، وسط عجز حكومي، وصمت سياسي وقضائي ..



محطة المئة الف هي أقصى الضربات التي أصابت الليرة حتى الآن، لكنها قد لا تكون الاخيرة، مع انفلات الامور من عقالها، وغياب كلي لاي حسيب او رقيب..



ومن يرقب المشهد اللبناني يأسف لحال بلد يستجدي اهله الايام ان ترأف بهم، فيما بعض سياسييه ممتنعون حتى عن محاولة ايجاد الحلول، واولها اعادة انتظام المؤسسات عبر عملية انتخاب رئيس للجمهورية.. ومفتاحها حوار داخلي..



لا اطالة الانتظار على قارعة التطورات الاقليمية والدولية، فيما المنظمات الدولية اما متفرجة او مساهمة بهذا الانهيار.. ويكفي دليلا: أكاذيب البنك الدولي حول استجرار الكهرباء التي عطلها بإشارة اميركية، وانصياع جل الدول للقرار الاميركي بمحاصرة لبنان، ومنع أي دولار خارجي عنه..



ومع وثبة الدولار الجنونية، جنت الاسواق وأسعارها، و تاه الناس في خياراتهم.. فيما المصارف عند إضرابها لحماية مكتسباتها حتى آخر نفس بالبلد.. ولا من ينطق ببنت شفة سياسية او قضائية للجم جموح هؤلاء..



في الولايات المتحدة الاميركية الواقعة تحت جنوح مصرف “سيليكون فالي” وأترابه، ارتفعت الاصوات عاليا مشككة بتطمينات الرئيس جو بايدن عن حماية أموال المودعين، ومحملة البنك الفدرالي المركزي المسؤولية عما يجري، فيما حذر خبراء اقتصاديون وماليون من خطورة الواقع المصرفي وتداعياته على الاقتصاد الاميركي، بل الاقتصاد العالمي ..



وفي عالم يدعي التحضر والانسانية، ومؤسساته الاعلامية التي تحاضر بالحرية، يسقطون عند كل اختبار، وليس آخرها ما فعلته قناة فرنسية مع اعلاميين، بينهم لبنانيان، تم طردهم لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية..







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



الكلام المعسول كثير. أما الوقائع، فتكاد تكون معدومة.



أمس، مواقف طيبة ادلى بها السفير السعودي. واليوم، وعود جميلة اعلنها احمد ابو الغيط…



الجامع بين الموقفين انهما صدرا من عين التينة، وأنهما يأتيان على خلفية التقارب السعودي-الايراني الذي يأمل البعض بتقريشه على المستوى الرئاسي.



غير ان الوقائع المرة، تكاد تكون مفصولة تماما عن تلك الكلمات الطيبة والجميلة.



فحتى اللحظة، لا برنامج واضحا للمرحلة المقبلة، حتى يأتي انتخاب الرئيس منطلقا للخروج من الأزمة، لا مجرد ادارة لها.



وحتى اللحظة ايضا، لا نصاب ولا اكثرية مطلقة لأي مرشح، والا لكان نبيه بري دعا الى جلسة، وانجز الاستحقاق بأسرع ما يكون، ليفوز مرشحه بالرئاسة.



وحتى اللحظة ايضا وايضا، لا شرعية ميثاقية لمرشح حركة امل وحزب الله سليمان فرنجية، الذي يحتاج الى دعم احدى الكتلتين المسيحيتين الاساسيتين للعبور الى بعبدا.



اما على الضفة الأخرى، فلا مرشح بارزا أو قادرا بعد، والحوار المسيحي-المسيحي متعذر، وليس في الامر مفاجأة… ما دفع بالموفد البطريركي المطران انطوان بو نجم الى اصدار بيان اليوم، اكد فيه أن الأسماء التي يجري تداولها في الإعلام، على أنها مقترحة من قبل البطريرك الراعي، غير دقيقة، لأن البطريرك لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسمية من قبل بكركي، إذ إن هناك أسماء خارج تلك المتداولة…



لكن، وعلى صلة وثيقة بالوضع السياسي، وعلى وقع تجاوز الدولار عتبة المئة الف ليرة، والخير لقدام… الحدث الإعلامي والقضائي في لبنان هذه الايام حدثان:



اول من بيروت، حيث يمثل رياض سلامة غدا امام التحقيق الفرنسي… وثان من موناكو التي اكدت مواصلة التحقيق مع نجيب ميقاتي، الذي يستعد لزيارة الفاتيكان، في ملفات على صلة بغسيل الاموال…



اما اخيرا، بل أولا، فيبقى 14 آذار.



14 آذار الحلم الذي ولد في ذاك اليوم التاريخي من عام 1989.



حلم تقدم خطوة، ثم تراجع خطوات… لكنه لا ينتهي إلا بتحقيقه.



وتحقيقه لا يكون ناجزا، الا بمواصلة العمل والنضال والقتال على كل الجبهات، بلا اي تراجع او تردد او خوف.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



الدولار الأميركي الواحد بمئة الف ليرة لبنانية، نظريا الخبر مهم، عمليا الخبر عادي ومنطقي للمسار المتدحرج للعملة الوطنية، وعتبة المئة الف ليرة ليست سوى عتبة نفسية.



ما وصلت إليه الليرة اللبنانية تحصيل حاصل للإنهيار السياسي: لا رئيس جمهورية، لا حكومة أصيلة، مجلس نواب لا يمارس مهمته في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قضاء مشلول نصفه يواجه نصفه الآخر، قطاعات مشلولة كالإدارة العامة والنافعة وغيرها.



في ظل كل هذا الواقع، ليس مستغربا أن يصل الدولار الواحد إلى مئة الف ليرة، بل المستغرب الا يصل إلى هذه العتبة، ولاحقا إلى عتبات أخرى.



في السياسة، لا تزال الارتدادات اللبنانية للزلزال السعودي الإيراني مستمرة. اقتصرت هذه الارتدادات، حتى الساعة، على تتبع حركة السفير السعودي في لبنان، والرسائل التي حملها والتي هي نسخة غير منقحة عن رسائل سبق أن حملها وتتعلق بالمواصفات التي يجب ان يتمتع بها الرئيس المقبل.



في السياق الرئاسي، أوضح راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم في بيان ان "الأسماء التي يتم تداولها مؤخرا في الإعلام، على أنها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك الراعي، غير دقيقة، لأن غبطته لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسمية من قبل بكركي، إذ إن هناك أسماء خارج تلك المتداولة".



رئاسيا أيضا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي التقى السفير السعودي أمس، وصل إلى الكويت. موقع الأنباء الناطق باسم الاشتراكي، نقل عن مصادر الاشتراكي قولها إن "الرئيس يجب أن يكون مقبولا من القوى المسيحية وغير مستفز"، وتابعت المصادر: "ما نرفضه لمختلف المكونات الروحية في البلد نرفضه في الرئاسة، وكما احترمنا ارادة الثنائي الشيعي في رئاسة مجلس النواب، او خيارات السنة في رئاسة الحكومة، او كما في الشارع الدرزي نقول الموقف نفسه، هذا هو خطابنا بما يتعلق بالمكون المسيحي، لناحية أن يكون هناك قبول من القوى المسيحية الأساسية التي تتمتع بالتمثيل لايصال رئيس للجمهورية".



جنبلاط في حديث إلى صوت لبنان، أكد أن "التسوية الكبرى السعودية - الإيرانية كانت مفاجأة للجميع ولا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحد على الآخر"، مفضلا الرئيس التوافقي الذي يملك بعدا إقتصاديا، سائلا: لماذا لا نرشح العنصر النسائي؟



وعن لائحة المرشحين التي طرحها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: كنت قد طرحت ثلاثة أسماء وهم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين.







مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



في معقل الرأسمالية العالمية، ذهبت السلطات إلى حد بيع مقتنيات أحد أصحاب الشركات الاحتيالية لإعادة الأموال إلى المساهمين.



لم تسقط السلطات الأميركية القطاع المصرفي بهدف حماية مصرف أما السلطات اللبنانية بفرعيها السياسي والمصرفي فأودت بالبلد إلى الهاوية بهدف حماية مصارف أعلنت أنها تفتقر إلى السيولة.



وإلى ما تقدم، فإن الأنظار تتجه غدا إلى لقاء الأربعاء الأول بين القضاء والمصرف المركزي حيث كان من المفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمرة الأولى أمام الوفود القضائية الاوروبية في مكان ما في قصر عدل بيروت.



ولكن مئة سؤال وسؤال تحولت من المحققين الأوروبيين إلى علامات استفهام حول إمكانية حضور الحاكم، إذ أكدت مصادر قضائية للجديد أن الوكيل القانوني لسلامة تقدم بمطالعة قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استند فيها الى بنود ونصوص إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب الى لبنان للتحقيق معه.



وعليه فإن القاضي أبو سمرا سوف يحيل الطلب الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليصار الى اتخاذ القرار بشأنها وفي مسألة عدم مثول الحاكم أمامه.



ومن الضفة المصرفية القضائية، عبرت الجامعة العربية فوق الجرح الفلسطيني النازف إلى الضفة السياسية اللبنانية.. "بكزدورة" استطلاعية قام بها الأمين العام للجامعة إلى بيروت.. وأسفرت عن تأكيد المؤكد بضرورة الإسراع في خطوة انتخاب الرئيس لأن الأمور خطرة.



وأما مفاعيل القمة السعودية الصينية الإيرانية على ملفات المنطقة فغير واضحة بعد بحسب أبو الغيط، الذي أحال تلك الملفات على القمة العربية المقبلة في السعودية. ليتقاطع مشهد أبو الغيط مع الحراك الدبلوماسي بلقاء بين السفير المصري في بيروت مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



وبالتزامن مع لقاء بنشعي دعا حزب الله الفريق الآخر إلى المنازلة بإعلان اسم مرشحه وإن أردتم أن نناقش معا في أسماء المرشحين علنا لتقريب وجهات النظر فنحن حاضرون وعلى لسان نائب الأمين العام نعيم قاسم أكد أن ترشيح فرنجية بهدف إحراقه مستحيل وكلمتنا كلمة وموقفنا موقف وتأييدنا للوزير فرنجية لأنه جدير بالرئاسة ونقطة على السطر.