السيد: كبار المافيا ما يزالون في مصرف لبنان!

غرد النائب جميل السيد عبر "تويتر" قائلاً: "عندما تجاوز الدولار عتبة ال٥٠ ألف ليرة إستنفر المدعي العام وأجهزة الامن وأوقفوا مجموعة من الصرّافين، وقالوا: هؤلاء هُم سبب التلاعب بالدولار".



وأضاف: "الصرافون ما زالوا موقوفين، فلماذا ارتفع الدولار فوق ١٠٠ ألف ليرة؟ ببساطة، قبضوا على الصغار، أمّا كبار المافيا فما يزالون في مصرف لبنان".

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