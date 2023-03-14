إعلان هام للأمن العام!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان "عن إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام إعتباراً من تاريخ 13/03/2023 ولغاية تاريخ 31/03/2023 ضمناً".



وأضاف البيان: "تُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1 أمانة السر العامة مقابل قصر العدل".

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