القاضية عون للّبنانيين: "فيكن من اليوم ترتاحوا"

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غرّدت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر تويتر كاتباً: "فيكن من اليوم ترتاحوا يا لبنانيين النيابة العامة التمييزية عم تتصدى للجريمة!"وأضافت: "قررت اليوم وقبل ذلك أن تلاحق القاضي، يللي عم يكشف مرتكبي الفساد".وتابعت: "من هلق ورايح كل محامي، بيقدر، يدعي على القاضي الذي يكشف إرتكابات موكله ويمكنه اللجوءللنائب العام التمييزي الذي يتكفل بملاحقة القاضي".واستكملت: "حقيقة شي مؤسف بدل ما تهتم النيابة العامة بالتفتيش وين راحوا الـ 5 مليار دولار الذين حولوا من قبل شركة مكتف إلى الخارج في ال 5 سنوات الماضية مليار منهم في أوج الأزمة و4 مليار مجهولي المصدر بتروح بتدعي على القاضي الذي كشف هذه الحقيقة بناء على إدعاء، وكيل المرتكب, أكتر من هيك شو بعد في!".وناشدت "يا حضرة النائب العام التمييزي حضرتك كان عندك موقع على التويتر لإعلام الناس بنتيجة أعمال الملاحقة. النيابة العامة ملزمة بإعلام الناس بما تقوم به من أعمال ملاحقة ونتيجتها تصوروا جريمة قتل ما منقول للناس مين قتل ومين الضحية!".ولفتت إلى أنّ "في فرنسا وفي كل الدول النيابة العامة تقوم بذلك".وأكّدت أن "هذا من البديهيات لأن النيابة العامة تدعي بإسم الحق العام الذي أوكلها أي المجتمع الدفاع عن حقوقه وحمايته وهي بموجب هذه الوكالة عليها إعلام المجتمع بالنتيجة. إلا في لبنان حيث المطلوب الإدعاء على القاضي الذي يلاحق وحماية المرتكب".وختمت عون: "أنا في هذه الحالة اعتبر هذا الإدعاء وسام على صدري".