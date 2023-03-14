حجّار التقى بلحاج: تأكيد على أهمية استمرار برنامج "أمان"

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إلتقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه. وخلال اللقاء، دار نقاش حول الاوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد وأنعكاساتها الاجتماعية، خاصة على ذوي الدخل المحدود، ما يحتّم ضرورة تأمين الحماية الإجتماعية لدعم الفئات الأكثر فقراً من اللبنانيين.لذا، شدّد حجّار على أهمية إستمرار "برنامج أمان (ESSN)" الذي يستفيد من خلاله آلاف الأسر من مساعدات مالية شهرية بالدولار الأميركي، وطالب بالتجديد له عبر قرضٍ بقيمة 300 مليون دولار، لتأمين إستمراريته بنفس الديناميكية والشفافية.وأكد حجّار خلال اللقاء أنه سيعمل مع كل الشركاء على توفير جميع الشروط المطلوبة من أجل تحقيق هذه الغاية.