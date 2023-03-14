ترتيبات غير صادمة

جرت مساعٍ بعيدة عن المتابعة، تقضي بترتيبات غير صادمة لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان، اذا حضر الى قصر العدل اليوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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