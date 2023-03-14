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Lebanon 24
14-03-2023 | 18:23
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استغل خبثاء تحويلات التربية لدعم بالدولار للاساتذة والمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني لدس اسماء من غير الاساتذة ليقبضوا على الـO.M.T، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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