استغل خبثاء تحويلات التربية لدعم بالدولار للاساتذة والمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني لدس اسماء من غير الاساتذة ليقبضوا على الـO.M.T، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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