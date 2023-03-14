19
o
بيروت
21
o
طرابلس
5
o
صور
21
o
جبيل
1
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط الى الكويت: كفى محاولات لانتخاب معوض
Lebanon 24
14-03-2023
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت «اللواء» ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط توجه عصر امس، إلى الكويت، على رأس وفد نيابي وقيادي من الحزب، من ضمن المشاورات واللقاءات التي يجريها لمعالجة بعض المشكلات التي يُعانيها لبنان على كل الصعد، ولما للكويت من مساهمات على هذا الصعيد لا سيما الانساينة منها.
Advertisement
وستكون لجنبلاط، بحسب مصادر الحزب، لقاءات سياسية مع المسؤولين الكويتيين، ومنها لقاء مع وزير الخارجية الكويتي، الهدف منها شرح مبادرات جنبلاط والحزب لمعالجة المشكلات القائمة ولا سيما تعثر انجاز الاستحقاق الرئاسي ودعوته للحوار للتوافق على مرشح مقبول من كل الاطراف..
وستكون لجنبلاط لقاءات مع الجالية اللبنانية وبعض الشخصيات الاغترابية، كما سيكون هناك لقاء مخصص لمصلحة مركز معالجة سرطان الاطفال في الجامعة الاميركية في الكويت.
وذكرت «الأخبار» أن زيارة جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة، وأكدت مصادر مطلعة أن «الزيارة لا علاقة لها بالمستجدات بقدر ما ترتبط بعلاقة جنبلاط بالكويتيين والدعم الذي يتلقاه منهم».
ووصف جنبلاط، أمس، الاتفاق السعودي – الإيراني بـ«الحدث الكبير». وأمل في حديث إذاعي بأن «يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران»، وجدد ميله إلى انتخاب «رئيس توافقي له طابعه الاقتصادي». وأضاف: «لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحد على الآخر، وأُفضّل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً اقتصادياً». وعن لائحة المرشحين التي طرحها، أجاب: «طرحت ثلاثة أسماء هم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع الرئيس نبيه برّي أضفت اسم المرشحة مي ريحاني»، مشدداً على «ضرورة الخروج إلى الدائرة الأوسع، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يرشح نفسه أما النائب ميشال معوض فرشّح نفسه وحاولنا إحدى عشرة محاولة ولكن كفى محاولات».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
17:45 | 2023-03-15
15/03/2023 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
13:17 | 2023-03-15
15/03/2023 01:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
15:16 | 2023-03-15
15/03/2023 03:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
10:40 | 2023-03-15
15/03/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
09:15 | 2023-03-15
15/03/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2023-03-16
"مئوية الدولار" تعمّق الأزمات.. استراتيجية "الإنكار" لم تعد تنفع!
05:00 | 2023-03-16
هل يتراجع "الثنائي الشيعي" عن دعم فرنجية؟!
04:14 | 2023-03-16
ميقاتي وصل إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس (فيديو)
06:00 | 2023-03-16
صفر على اليمين والودائع "طايرين"؟
05:57 | 2023-03-16
آخر تقرير "سوري" عن "حزب الله".. أسلحة ثقيلة تُنقل و"حملة تجنيد" بدأت
05:49 | 2023-03-16
بعد وفاة مدرس جراء الاعتداء عليه بسبب خلافات.. مناشدة من رئيس بلدية البيرة
فيديو
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
16/03/2023 12:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
03:02 | 2023-03-15
16/03/2023 12:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
01:25 | 2023-03-14
16/03/2023 12:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact