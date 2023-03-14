شكوى نيابية ضد المصارف

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كتبت" الاخبار": يتجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى رفع شكوى قضائية ضد جمعية المصارف بعد تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الجمعية قدمت رسالة رسمية إلى مجلس النواب تضمّنت معلومات غير صحيحة كان يمكن أن ينتج منها إقرار تشريعات مغلوطة.