19
o
بيروت
21
o
طرابلس
5
o
صور
21
o
جبيل
1
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مكيال الرهبانية" يُساوي بين القيادات المسيحيّة
Lebanon 24
15-03-2023
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": برز في الأيام الأخيرة نشاط رهبانيّ باتجاه تلك القوى. إذا زار وفد من الرهبانية اللبنانية المارونية برئاسة رئيسها العام الأباتي هادي محفوظ، أمس، رئيسي «القوات» و»الكتائب» سمير جعجع وسامي الجميّل في معراب والصّيفي. هذه اللقاءات أثارت جملة من التساؤلات حول التوقيت والأهداف وما يحمله الرهبان من ملفّات ورسائل في جبّتهم.لتبيان الوقائع، نفى مصدر مطلع لـ»نداء الوطن»، أي خلفية سياسية لتحرّك الرهبان. إذ أوضح «أنه قبل حوالى أسبوعين لبّى وفد من الرهبانية دعوة رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل إلى مائدة الغداء. وقبل أيام كان رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه، في دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا بدعوة من رئيسه الأب كليم التوني، بحضور الرئيس العام للرهبانية الأباتي هادي محفوظ وراعي أبرشية طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف».هذه اللقاءات، استدعت وفق المصدر ذاته، زيارة وفد رهبانيّ بناءً على طلبه، مقرّي «القوّات» و»الكتائب»، للتأكيد على أنّ الرهبانية على مسافة واحدة من القوى المسيحية كافة. وأشار إلى أنّ الحوار تمحور حول العموميات والهموم الوطنية من دون التطرّق أبداً إلى الملف الرئاسي.وشدّد المصدر على أنّ الرهبانية اللبنانية المارونية، لا تنشغل في القضايا السياسية، تاركةً الشؤون الوطنية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. هذا التسليم، تعتمده الرهبانية منذ انتهاء الحرب اللبنانية، بعدما لعبت دوراً مفصليّاً في تحديد مصير لبنان ومواجهة التحديات الوجودية التي تعرّض لها في تلك الحقبة خصوصاً مع الأباتي شربل قسّيس والأباتي بولس نعمان.وختم المصدر، أن الوفد حمل في زياراته هموماً إجتماعية ومعيشية وكيفية مواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة من خلال المساعدات التي تقوم بها الرهبانية حسب إمكانياتها. إضافة إلى تعويلها واعتمادها على دور المغتربين اللبنانيين وخلق التنسيق الفاعل بينهم وبين مواطنيهم المقيمين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
17:45 | 2023-03-15
15/03/2023 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
13:17 | 2023-03-15
15/03/2023 01:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
15:16 | 2023-03-15
15/03/2023 03:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
10:40 | 2023-03-15
15/03/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
09:15 | 2023-03-15
15/03/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2023-03-16
"مئوية الدولار" تعمّق الأزمات.. استراتيجية "الإنكار" لم تعد تنفع!
05:00 | 2023-03-16
هل يتراجع "الثنائي الشيعي" عن دعم فرنجية؟!
04:14 | 2023-03-16
ميقاتي وصل إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس (فيديو)
06:00 | 2023-03-16
صفر على اليمين والودائع "طايرين"؟
05:57 | 2023-03-16
آخر تقرير "سوري" عن "حزب الله".. أسلحة ثقيلة تُنقل و"حملة تجنيد" بدأت
05:49 | 2023-03-16
بعد وفاة مدرس جراء الاعتداء عليه بسبب خلافات.. مناشدة من رئيس بلدية البيرة
فيديو
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
16/03/2023 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
03:02 | 2023-03-15
16/03/2023 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
01:25 | 2023-03-14
16/03/2023 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact