هل يعود التوتر جنوباً؟

ساهمت الاجواء التي بثتها القنوات ووسائل الاعلام الاسرائيلية عن الحدث الامني الذي حصل شمال فلسطين المحتلة في زيادة حالة الحذر بين تل ابيب وحزب الله، في ظل تلميحات بأن الحزب يقف وراء الحدث.

وركز الاعلام الاسرائيلي بشكل كبير على انفجار عبوة ناسفة في شمال فلسطين على اعتبار ان تطور العبوة يذكر عبوات الحزب التي استخدمها في جنوب لبنان، بالتوازي مع انباء عن رفع حزب الله لدرجة جهوزيته.

كما سربت معلومات عن رسائل تحذير ارسلتها اسرائيل لكل من حزب الله وحركة حماس بضرورة عدم استغلال التوتر السياسي في الداخل الاسرائيلي لتنفيذ عمليات امنية ضدها.